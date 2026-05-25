Serie A 26/27, tutte le date. Si comincia il 23 agosto, il 30 maggio 2027 l'ultimo turno
La Lega Calcio Serie A ha pubblicato tutte le date del prossimo campionato: inizio, fine, turni infrasettimanali e pausa per le nazionali.
TUTT LE DATE DELLA SERIE A ENILIVE 2026/27
Inizio: domenica 23 agosto 2026
Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027
Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026
Gare delle squadre nazionali: domenica 27 settembre 2026, domenica 4 ottobre 2026, domenica 15 novembre 2026 e domenica 28 marzo 2027
Fine: domenica 30 maggio 2027
TUTTE LE DATE DELLA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026
Data di riserva: martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre 2026 e mercoledì 16 dicembre 2026
Data di riserva: mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027 e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali di andata: mercoledì 3 marzo 2027
Semifinali di ritorno: mercoledì 21 aprile 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027
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