Di Stefano: "Ci sono buone possibilità che ieri Modric abbia giocato la sua ultima partita col Milan"

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Il Milan perde contro il Cagliari e si appresta a vivere l'ennesima rivoluzione sportiva e societaria. In tutto questo, cosa farà Luka Modric?

La sconfitta di ieri sera contro il Cagliari ha condannato il Milan all'Europa League, ma non solo. Ha messo fine al progetto sportivo di Tare e Allegri, oltre a quello economico di Furlani. Si prospetta una forte rivoluzione, capeggiata da Cardinale e Ibra, nel mondo rossonero. A questo punto, visto il contratto in scadenza al 30 giugno, in tanti si chiedono se Luka Modric continuerà o meno a vestire la maglia del Milan. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, dice la sua sull'argomento.

FUTURO MODRIC, LE NEWS DI PEPPE DI STEFANO

“Adesso dipende da chi avrà in mano il nuovo progetto, sia tecnico che sportivo. Ci sono buone possibilità che ieri Modric abbia giocato la sua ultima partita col Milan. Luka Modric aveva dettato, tra virgolette, le condizioni per rimanere: la prima condizione era Milan in Champions, la seconda condizione era star bene fisicamente, la terza condizione era Massimiliano Allegri. E se sulla seconda non si hanno notizie, sulla prima e sulla terza si hanno delle certezze. Il Milan non sarà guidato da Allegri e il Milan non sarà in Champions League. Quindi è facile pensare che l’anno prossimo Modric possa non giocare con la maglia del Milan e probabilmente smettere col calcio. Ma ripeto, poi vedremo chi sarà il nuovo allenatore, che progetto ci sarà e di conseguenza se ci saranno margini per provare a coinvolgere ancora Luka Modric all’interno del contesto Milan”.