Camarda sul Milan: "Mi spiace veramente tanto. Sono il primo tifoso. Anno prossimo? Vedremo"

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L'attaccante di proprietà rossonera Francesco Camarda, quest'anno in prestito al Lecce con cui si è salvato, ha parlato del fallimento rossonero

L'ultima giornata di campionato di Serie A, come spesso accade, ha regalato sorrisi e lacrime di rabbia o delusione. I vincitori sono stati Roma, Como e Lecce: le prime due in Champions League e la terza definitivamente salva. Le squadre sconfitte invece sono il Milan, la Juventus e la Cremonese: le prime due relegate in Europa League dopo che fino a qualche settimana fa erano in pole per la Champions, la terza ritornata in Serie B dopo un solo anno. L'attaccante Francesco Camarda, di proprietà e fede milanista, ha trovato la salvezza con il Lecce e in una breve intervista post gara ha parlato anche del Milan.

Le parole a caldo di Francesco Camarda a DAZN durante i festeggiamenti per la salvezza raggiunta con il Lecce a fine stagione: "Mi chiamano bambino? No, non lo sono più: ormai sono maggiorenne. Poi l'anno prossimo vediamo. Adesso ho saputo anche della notizia del Milan che non si è qualificato in Champions League e mi spiace veramente tanto perché era un obiettivo loro ma io sono milanista, sono il primo tifoso del Milan: veramente mi spiace tanto"