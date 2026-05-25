Di Bello: "Pensare ad un calcio speculativo come unica via per costruire un sistema difensivo non basta più e non è più un’idea al passo coi tempi"
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All'indomani dei verdetti Champions, con Roma e Como qualificate e Milan e Juventus in Europa League, Leo Di Bello, giornalista di Sky, ha pubblicato questo pensiero sul suo profilo Instagram: "A calcio si vince giocando. Il calcio ovviamente cambia. Si evolve. Come tutte le cose. Fabregas fa l’impresa Champions chiudendo con la miglior difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Miglior difesa, giocando a calcio.
Pensare ad un calcio speculativo come unica via per costruire un sistema difensivo non basta più e non è più un’idea al passo coi tempi. C’è una direzione chiara in cui lo spettacolo del calcio europeo sta andando. Non e’ negoziabile e non si torna indietro".
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