Rino Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. Firme in arrivo

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La Lazio ha scelto il suo nuovo allenatore: dopo Sarri sulla panchina biancoceleste siederà Gennaro Gattuso, che ha appena concluso l'avventura da CT

Dopo la parentesi in Nazionale, chiusa in modo brusco con la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, Gennaro Gattuso è pronto a rimettersi in gioco. Riporta Matteo Moretto che Ringhio è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio: "È fatta per Gennaro Gattuso alla Lazio. Accordo chiuso e firme in arrivo".

Prima il club biancoceleste dovrà interrompere il rapporto con Sarri, che sembra destinato all'Atalanta, poi Lotito potrà ufficializzare Gattuso come nuovo allenatore. Il valzer delle panchine in Serie A è appena iniziato, Gattuso è pronto a tornare nel campionato italiano dopo le esperienze con Milan e Napoli degli anni passati.