La Curva Sud Milano contro Cardinale: "Invece di rinchiuderti come un topo negli hotel di lusso sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi da quattro anni"

La Curva Sud Milano contro Cardinale: "Invece di rinchiuderti come un topo negli hotel di lusso sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi da quattro anni"
Oggi alle 14:20News
di Enrico Ferrazzi
Duro post sui social della Curva Sud Milano contro Gerry Cardinale: "Sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi"

>Dopo gli striscioni esposti prima fuori dall'hotel in centro a Milano in cui sta soggiornando Gerry Cardinale e poi davanti a Casa Milan, arriva anche un duro post sui social da parte della Curva Sud Milano contro il numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi, pesantemente contestato anche ieri a San Siro in occasione dell'ultima gara della stagione contro il Cagliari: "VATTENE VIA! Invece di rinchiuderti come un topo negli hotel di lusso, sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi da quattro anni a questa parte…".