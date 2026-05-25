FOTO MN - Striscione (subito rimosso) contro Cardinale anche fuori da Casa Milan
Dopo averlo esposto fuori dall'hotel in cui sta soggiornando Gerry Cardinale, i tifosi milanisti hanno messo lo striscione con la scritta "Cardinale go home: SHAME!" anche davanti a Casa Milan (dopo cinque minuti è stato rimosso).
Prosegui quindi la contestazione della tifoseria rossonera contro il proprietaro del club di via Aldo Rossi che però, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, guiderà la nuova rivoluzione del Diavolo.
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