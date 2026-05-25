FOTO MN - Striscione (subito rimosso) contro Cardinale anche fuori da Casa Milan

FOTO MN - Striscione (subito rimosso) contro Cardinale anche fuori da Casa Milan
Oggi alle 14:10News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia

Dopo averlo esposto fuori dall'hotel in cui sta soggiornando Gerry Cardinale, i tifosi milanisti hanno messo lo striscione con la scritta "Cardinale go home: SHAME!" anche davanti a Casa Milan (dopo cinque minuti è stato rimosso).

Prosegui quindi la contestazione della tifoseria rossonera contro il proprietaro del club di via Aldo Rossi che però, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, guiderà la nuova rivoluzione del Diavolo. 