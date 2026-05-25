Gozzini: "Tare, Moncada e Furlani: intanto toccherà a loro l'addio. Poi anche Allegri è fortemente in bilico"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle prossime mosse del Milan dopo il fallimento Champions.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle prossime mosse del Milan dopo il fallimento Champions: "Rivoluzione totale: se Cardinale darà seguito a quanto dichiarato, le valutazioni finali saranno pesantemente insufficienti. Per tutti. Unica, possibile, conseguenza: un cambiamento radicale. Le guerre interne e i rimpalli di responsabilità delle ultime settimane hanno prodotto un disastro. In pubblico gli appelli all’unità, dentro una serie di fazioni divise e in competizione perenne. Il risultato è il Milan di nuovo fuori dalla Champions, per la seconda volta consecutiva. Un disastro tecnico, finanziario e ambientale. La curva ieri non ha avuto pietà, dopo aver sostenuto la squadra fino al triplice fischio quando Ibrahimovic se ne è andato - scortato – dagli spalti. Cardinale, ancora in tribuna, ha sentito e osservato prima di lasciare San Siro subito dopo il fischio finale. Il tifo milanista ha chiamato a gran voce un rinnovamento e la squadra senza il minimo segnale di reazione ha confermato la necessità di un cambio radicale. Se prima della partita sembrava che le colpe potessero ricadere solo sull’ad Furlani – vertice operativo del club – dopo, giustamente, sono tornati tutti nel mirino.

Saranno giornate intense e convulse, in cui Cardinale (da Milano o da remoto) prenderà decisioni definitive che porteranno a stravolgere la struttura interna della società e della squadra. Anche il ruolo dell’allenatore, primo responsabile della caduta verticale della squadra, è fortemente in bilico. Intanto toccherà a Tare, artefice di un mercato disastroso, con milioni spesi senza esito. Al dt Moncada. E a Furlani che ha autorizzato le spese".