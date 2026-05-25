Niente conferenza: in corso un incontro tra Cardinale e pochi giornalisti invitati e scelti dal reparto comunicazione del Milan

vedi letture

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan sotto la gestione di RedBird, poteva essere il momento giusto per Gerry Cardinale per convocare una conferenza stampa e rispondere finalmente alle tante domande dei giornalisti che seguono tutti i giorni la squadra rossonera. Ma così non è stato e in questo momento è in corso in un hotel di Milano un incontro tra il patron rossonero e pochi giornalisti invitati e scelti dal reparto comunicazione del club di via Aldo Rossi.

In mattinata, Cardinale ha già avuto un incontro con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe avere un ruolo più centrale nel nuovo Milan che ha in mente il numero uno di RedBird. Non si sono invece visti dalle quelle parti l'ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada, il ds Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri, tutti e quattro in uscita dalla società milanista.