Il Milan e il clamoroso crollo dopo la vittoria nel derby di ritorno: i rossoneri hanno fatto gli stessi punti della Cremonese, peggio solo Pisa e Verona
Dopo una prima parte di campionato positiva, i numeri del Milan nel girone di ritorno sono stati disastrosi e sono crollati nel momento meno prevedibile, vale a dire dopo la vittoria nel derby di ritorno contro l'Inter per 1-0 grazie ad una rete di Estupinan. Era la 28^ giornata, ecco dalla partita successiva, persa in casa della Lazio, fino alla sconfitta contro il Cagliari alla 38^, la squadra rossonera ha raccolto appena 10 punti, gli stessi collezionati dalla Cremonese che ieri è retrocessa in Serie B. Hanno fatto peggio del Diavolo in queste dieci gare solo le altre due formazioni scese nella serie cadetta, vale a dire Pisa ed Hellas Verona (3 punti entrambe).
Questa la classifica di Serie A dalla 29^ giornata in poi:
1. Roma 22 punti
2. Inter 20
3. Como 20
4. Napoli 20
5. Juventus 19
6. Fiorentina 17
7. Lazio 17
8. Bologna 17
9. Torino 15
10. Udinese 14
11. Atalanta 11
12. Cagliari 11
13. Sassuolo 11
14. Genoa 11
15. Lecce 11
16. Prma 11
17. Milan 10
18. Cremonese 10
19. Hellas Verona 3
20. Pisa 3
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