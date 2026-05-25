VIDEO MN - Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'hotel dopo aver incontrato Cardinale
Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'hotel in centro a Milano dopo aver incontrato il il patron rossonero e numero uno di RedBird, Gerry Cardinale
Come riferisce l'inviato di Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato pochi minuti il Four Season Hotel di Milano, struttura dove è presente anche il patron rossonero e numero uno di RedBird, Gerry Cardinale.
Il proprietario del Milan non è rientrato a Londra dopo la gara di ieri contro il Cagliari, ma è rimasto nel capoluogo lombardo dove sta portando avanti le sue riflessioni e i colloqui per riorganizzare il club di via Aldo Rossi dopo l'ennesimo fallimento sportivo.
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