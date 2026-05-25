Milan, anche Moncada verso l'addio: ha offerte dal Siviglia e dal Marsiglia dopo aver già rifiutato il Nizza

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Anche Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, dovrebbe lasciare il Milan dopo questa stagione fallimentare che si è conclusa ieri sera con la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, il dirigente francese ha offerte dal Siviglia e dal Marsiglia dopo aver già rifiutato il Nizza.

Nella fanzine della Curva Sud Milano è stato criticato pesantemente anche Moncada: "E visto che la proprietà non sembra intenzionata a vendere (PURTROPPO, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire…), allora che inizi seriamente a porre rimedio già da domani, ai disastri combinati in questi anni in cui hanno pagato tutti tranne i principali colpevoli: VIA Furlani e Moncada, per le scelte disastrose che hanno relegato il Milan a ruolo di comprimaria. VIA Ibrahimovic, tanto valido come calciatore quanto dannoso nelle vesti dirigenziali, figura nociva e divisiva nel gruppo squadra e spesso assente o fuori luogo nei momenti di difficoltà. E perché no, VIA Scaroni del quale nessuno ad oggi ha ancora capito l’utilità".