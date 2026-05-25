Milan fuori dalla Champions, Ravezzani: "Allegri ha colpa di aver fallito l’obiettivo senza Coppe e giocando male"

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In merito al fallimento sportivo del Milan, Fabio Ravezzani non ha dubbi sulle colpe di Max Allegri che non ha raggiunto l'obiettivo Champions

Su X, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha rilasciato queste parole sul fallimento del Milan che non si è qualificato alla Champions League del prossimo anno: "Vedo grandi regolamenti di conti con gli 'allegriani'. La realtà è che il Milan ha squadra inferiore a Inter, Napoli, Juve e Roma. Essere stati a lungo in zona Champions era un successo. Ma perderla con un finale di stagione così squallido chiama in causa l’allenatore. Fallimento

Funziona così: a inizio stagione 2 squadre lottano per il titolo (Inter e Napoli). Altre 3 lottano per i 2 posti Champions (Juve, Milan e Roma). Poi c’è sempre una sorpresa (Atalanta, Lazio, Bologna, Como). Allegri ha colpa di aver fallito l’obiettivo senza Coppe e giocando male".