Futuro Milan: Calvelli sceglierà il nuovo ad, Ibrahimovic il nuovo ds

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Secondo Sky, Massimo Calvelli sceglierà il nuovo ad del Milan, mentre Zlatan Ibrahimovic, che avrà un ruolo più centrale, sceglierà il nuovo ds

Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League del Milan, Gerry Cardinale non è ripartito per Londra, ma è rimasto a Milano per portare avanti le sue riflessioni sul futuro del Diavolo. Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, sceglierà il nuovo amministratore delegato dato che Giorgio Furlani è in uscita.

Nel nuovo Milan avrà un ruolo pù centrale anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, il quale sceglierà il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Igli Tare, attuale ds milanista, è in uscita, così come Massimiliano Allegri che senza Champions non ha visto il suo contratto prolungato automaticamente fino al 2028 (è in scadenza nel 2027). A riferirlo è Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24