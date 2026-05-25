News LIVE MN - Incontro Ibra e Cardinale in hotel. Furlani e Moncada sono a Casa Milan

vedi letture

Oggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero

13.17 - Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan sotto la gestione di RedBird, poteva essere il momento giusto per Gerry Cardinale per convocare una conferenza stampa e rispondere finalmente alle tante domande dei giornalisti che seguono tutti i giorni la squadra rossonera. Ma così non è stato e in questo momento è in corso in un hotel di Milano un incontro tra il patron rossonero e pochi giornalisti invitati e scelti dal reparto comunicazione del club di via Aldo Rossi.

13.00 - Come riferisce l'inviato di Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato pochi minuti il Four Season Hotel di Milano, struttura dove è presente anche il patron rossonero e numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan non è rientrato a Londra dopo la gara di ieri contro il Cagliari, ma è rimasto nel capoluogo lombardo dove sta portando avanti le sue riflessioni e i colloqui per riorganizzare il club di via Aldo Rossi dopo l'ennesimo fallimento sportivo.

12.49 - Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League del Milan, Gerry Cardinale non è ripartito per Londra, ma è rimasto a Milano per portare avanti le sue riflessioni sul futuro del Diavolo. Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, sceglierà il nuovo amministratore delegato dato che Giorgio Furlani è in uscita. Nel nuovo Milan avrà un ruolo pù centrale anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, il quale sceglierà il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Igli Tare, attuale ds milanista, è in uscita, così come Massimiliano Allegri che senza Champions non ha visto il suo contratto prolungato automaticamente fino al 2028 (è in scadenza nel 2027). A riferirlo è Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24

12.45 - A Casa Milan ci sono Furlani e Moncada, mentre Cardinale è in un hotel di Milano con Zlatan Ibrahimovic.

12.29 - La posizione di Max Allegri, come la nostra redazione vi sta raccontando già da ieri sera poco dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League, è fortemente in bilico e in casa rossonera si respira aria di addio. Il tecnico livornese, secondo quanto appreso da Milannews.it, non sembra intenzionato comunque a dimettersi e allo stesso tempo non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita in quanto l'allenatore pretende l'intero ingaggio che gli spetta nella prossima stagione. Ricordiamo che Allegri ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027 a 5,2 milioni di euro.

11.15 - Il patron rossonero Gerry Cardinale, sbarcato ieri a Milano per assistere a San Siro all'ultima partita della stagione contro il Cagliari, si trova ancora nel capoluogo lombardo. Si attendono nelle prossime ore le sue prime decisioni sulla nuova rivoluzione rossonera.

11.04 - Arrivato in sede anche il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada.

10.25 - Il giorno dopo il fallimento sportivo del Milan, il primo dirigente ad arrivare in sede è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan, sarà una giornata caldissiam in via Aldo Rossi dove sono attese decisioni importanti da parte del patron Gerry Cardinale. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Casa Milan. Restate con noi!!!