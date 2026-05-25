News Conte, anzi no. Il Milan cerca un allenatore "alla Fabregas". Le linee guida di Cardinale: Furlani e Allegri via. Su Leao...

vedi letture

Sembrava essere Antonio Conte il nome giusto per la panchina del Milan. Invece no. Dalla proprietà rossonera, scrive il Corriere dello Sport, arrivano le linee guida su come dovrà essere il nuovo corso rossonero. Quindi niente Antonio Conte, ma un allenatore che "giochi come Fabregas"; un calcio offensivo e propositivo. A decidere da ora in poi sarà direttamente Gerry Cardinale, che non darà più deleghe com'è successo fino ad oggi: al suo fianco solo il fidato Ibrahimovic.

IL NUOVO MILAN DI CARDINALE: IBRA CENTRALE. ALLEGRI VIA

Nonostante le voci dell'ultimo periodo nel nuovo Milan non ci sarà spazio per Adriano Galliani. Il presidente Paolo Scaroni continuerà ad occuparsi solo dell'affare nuovo stadio. Zlatan Ibrahimovic avrà un ruolo sempre più centrale di fianco a Cardinale, il nuovo allenatore sarà scelto in una settimana, scrive il Corriere. Allegri, che ha fallito miseramente l'obiettivo Champions, andrà via. Con lui anche l'AD Furlani, reo di non essere stato capace di strutturare un lavoro positivo in gruppo e di non aver gestito in modo giusto i vari uomini del progetto rossonero.

Anche i calciatori sono finiti sul banco degli imputati: c'è delusione attorno a Leao, accusato di non avere carattere e personalità. Si cerca una sistemazione per il portoghese. Pulisic, che ha fatto un 2026 horror, va recuperato fisicamente e mentalmente. Si faranno valutazioni su un gruppo che negli ultimi mesi ha avuto la testa altrove, lo dicono i risultati deludenti. Tutti a rischio? No. Giocatori come Modric, Pulisic, Saelemaekers e Pavlovic hanno dimostrato un atteggiamento consono. Ma non è comunque bastato per raggiungere l'obiettivo.