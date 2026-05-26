Furlani guadagnava 3 milioni più bonus. Il Milan, per il suo esonero, ne pagherà 10 lordi

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Marco Iaria, giornalista esperto di finanza de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sui soldi che il Milan verserà a Furlani dopo l'esonero.

Marco Iaria, giornalista esperto di finanza de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sui soldi che il Milan verserà a Furlani dopo l'esonero: "Il Milan accantonerà nell’esercizio in corso i costi degli emolumenti delle quattro figure previsti fino alle rispettive scadenze contrattuali. Gli esborsi maggiori riguardano l’a.d. e l’allenatore. Furlani, in tempi recenti, avrebbe rinnovato fino al 2028, con uno stipendio di 3 milioni netti più bonus: totale di circa 10 milioni lordi. Contratto fino al 2027, invece, per Allegri: 5 milioni netti, equivalenti a 9 milioni lordi. Nel 2025 Tare aveva firmato un accordo triennale da 800mila euro netti: il residuo vale 3 milioni lordi. Era praticamente cosa fatta il rinnovo di Moncada, ma il contratto non è stato depositato: quindi il Milan dovrà pagarlo solo fino al 30 giugno. Chiaramente, questi oneri sono al momento teorici. Potrebbero infatti subentrare transazioni con il personale sollevato dall’incarico, per esempio con Allegri, qualora volesse allenare un’altra squadra nel 2026-27".

IL COMUNICATO DI RED BIRD

"Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".