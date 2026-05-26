Clamoroso! Lite Allegri-Ibra in un ristorante. Tare li ha dovuti separare fisicamente

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Clamoroso retroscena raccontato da Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, sul rapporto tra Allegri e Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, "la frattura fra Allegri e Ibrahimovic, che affonda le radici indietro nel tempo, era avvenuta in un ristorante e alla presenza di Furlani e di Tare che aveva dovuto separare tecnico e lo svedese fisicamente”.

SCONTRO ALLEGRI-IBRA, LE DICHIARAZIONI DI MONICA COLOMBO

"Tutto quello che sta succedendo intorno al Milan - aveva raccontato Monica Colombo due settimane fa - è piuttosto movimentato, anche l’ambiente squadra è per forza di cose scosso dopo quelle che sono le varie tensioni interne, quello che sta succedendo è che il Milan si divide in correnti e finché i risultati erano utili, la polvere era stata nascosta sotto il tappeto, poi antiche tensioni sono subite riaffiorate alla prima occasione invece”.

“Da quanto mi risulta Ibrahimovic non si fa vedere da tre mesi negli spogliatoi a San Siro e Milanello, per appianarsi deve esserci un confronto tra lui e Allegri che nell’ultimo periodo non c’è mai stato: in questo momento i due non si parlano e andare avanti in questo modo non è possibile. C’è stato un punto di rottura per la scelta del terzo portiere da mettere in rosa l’anno prossima, ma è solo stato un pretesto per far riaffiorare vecchie tensioni. Quando Allegri ha saputo dei contatti con Cassano, questo non ha aiutato, come non ha aiutato il fatto che Ibra abbia sentito Fofana e Leao dando loro consigli tattici diversi da quelli dati dal tecnico in allenamento”