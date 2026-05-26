Cardinale aveva proposto a Maldini di comprare delle quote del Milan. Paolo rispose 'no, grazie', Ibra 'sì, volentieri'

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo che avrà Zlatan Ibrahimovic nel nuovo Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo che avrà Zlatan Ibrahimovic nel nuovo Milan: "E alla fine resta Ibra. O meglio, Zlatan Ibrahimovic non è da considerare un dirigente del Milan, ma un socio e un partner di RedBird, quindi non va o resta, è ben oltre questi discorsi. Gerry Cardinale lo ha scelto quando lo svedese chiuse la carriera da calciatore, coinvolgendolo nel progetto in un modo singolare, cioè offrendogli delle quote del fondo americano di cui è proprietario. Una proposta che era stata fatta a suo tempo pure a Paolo Maldini, ma senza successo. Maldini disse "no grazie", Ibra rispose "sì volentieri" e iniziò la sua nuova avventura al fianco di Cardinale, rendendosi disponibile a imparare e crescere come manager, a differenza di Paolo che venne allontanato dal Milan.

Senza impegni formali - lo svedese non è nell’organigramma rossonero, ma è senior advisor del club -, però forte della stima reciproca con Gerry. Non a caso, nel progetto di ricostruzione del Milan in quello che si annuncia come il vero anno zero della proprietà RedBird - con Elliott fuori dai giochi -, Ibrahimovic è e sarà d’importanza cruciale, soprattutto nelle decisioni tecniche dell’immediato. Tradotto in parole povere, Ibra ha voce in capitolo nella scelta del nuovo allenatore e dell’area tecnica e ne ha discusso anche ieri sera a cena con Cardinale. Anche perché attualmente è l’unico in RedBird proveniente dal mondo del calcio. Non è, però, l’unica ragione che spinge Cardinale a fidarsi ciecamente di Zlatan: Gerry apprezza in particolar modo la voglia di apprendere del suo socio, ex bomber di razza ma novello nel panorama manageriale".