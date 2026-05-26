Cassano su Iraola: "Unico e meraviglioso, ha due palle così. Se il Milan lo prende è già al 50%"

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Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol su Andoni Iraola, allenatore basco accostato al Milan.

Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol su Andoni Iraola, allenatore basco accostato al Milan: "Iraola è qualcosa di unico e meraviglioso, e se il Milan che è un club di dimensioni gigantesche ha in mente di prenderlo, significa che ha una visione di un certo tipo di calcio, ed ancora l’obiettivo di dominare il mondo. Se devo consigliare al Milan di prendere Iraola direi di farlo subito. Se devo però consigliare ad Iraola di venire in Italia direi pensaci, perché è una nazione con un certo tipo di cattiveria, ma lui è un Basco, allievo di Bielsa, ed ha due pal** così. Se arrivasse sarei contentissimo, il Milan se dovesse fare questa scelta ha guadagnato già il 50%”

I NOMI PER IL NUOVO ALLENATORE DEL MILAN

La rivoluzione rossonera è iniziata e il primo passo dopo i licenziamenti di Allegri, Furlani, Tare e Moncada sarà la scelta del nuovo allenatore nel giro di una settimana. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che di sicuro non sarà Antonio Conte perchè i rossoneri stanno cercando un tecnico diverso, il modello d’ispirazione è Fabregas del Como. Dunque, nel mirino del Diavolo c'è gente come Xavi, Iraola del Bournemouth, Italiano del Bologna, Marco Silva del Fulham, e Thiago Motta.

Si tratta di allenatori con una filosofia completamente diversa da quella di Allegri, accusato da Cardinale di aver troppo spesso abbia giocato più per non perdere, con un modulo, il 3-5-2, che non ha valorizzato la rosa e in particolare alcuni giocatori come Christian Pulisic che ha segnato l'ultimo gol il 28 dicembre. La mancata qualificazione in Champions League ha fatto precipitare la situazione e così il livornese è stato esonerato.