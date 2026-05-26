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FOTO MN - Due nuovi striscioni dei tifosi del Milan: "Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto" e "Giocatori e società: tutti colpevoli"
I tifosi del Milan hanno esposto due nuovi striscioni contro la società, i giocatori e Ibrahimovic e a difesa di Allegri e Tare
Prosegue la contestazione del tifosi del Milan contro la società ed in particolare contro Zlatan Ibrahmovic. Nella serata di ieri sono stati esposti due striscioni dall'Old Clan Milano fuori da San Siro e da Casa Milan: il primo contro dirigenza e giocatori con la scritta "Giocatori e società: tutti colpevoli".
Il secondo invece a difesa di Max Allegri e Igli Tare, licenziati nelle giornata di ieri insieme a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, e contro Ibrahimovic: "Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto".
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