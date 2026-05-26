News FOTO MN - Due nuovi striscioni dei tifosi del Milan: "Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto" e "Giocatori e società: tutti colpevoli"

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Oggi alle 09:19 News di di @enricoferrazzi

I tifosi del Milan hanno esposto due nuovi striscioni contro la società, i giocatori e Ibrahimovic e a difesa di Allegri e Tare