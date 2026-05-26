Dopo quella per Furlani, ecco la petizione dei tifosi del Milan per chiedere l'addio di Ibrahimovic
Dopo quella lanciata qualche settimana fa per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani (l'ormai ex ad è stato licenziato ieri insieme al dt Geoffrey Moncada, al ds Igli Tare e al tecnico Massimiliano Allegri), i tifosi del Milan hanno lanciato una nuova petizione, stavolta per chiedere l'immediata rimozione di Zlatan Ibrahimovic dal management del club di via Aldo Rossi. Lo svedese, che avrà un ruolo centrale nella rivoluzione che sta attuando il patron rossonero Gerry Cardinale, è finito nel mirino della contestazione dei milanisti che hanno espresso anche nelle ultime ore i loro sentimenti negativi nei confronti dell'attaccante con alcun striscioni.
Questa la motivazione che ha portato i tifosi del Milan ad aprire questa raccolta firme: "L’AC Milan merita una dirigenza all’altezza della sua storia. Chiediamo un cambiamento immediato per il bene del club e dei tifosi rossoneri".
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