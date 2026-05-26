Rivoluzione Milan: Cardinale ascolterà tutti, ma poi deciderà lui

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Dopo anni in cui ha lasciato le decisioni agli altri, ora Cardinal si vuole riprendere il mano il Milan e sarà lui a fare tutte le scelte

Le prime scelte forti sono arrivate ieri con i licenziamenti dell'ad Giorgio Furlani, del dt Geoffrey Moncada, del ds Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. Ma non saranno le uniche che verranno prese da Gerry Cardinale che ascolterà tutti, in particolare Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, e Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero e dirigente del fondo americano, ma poi alla fine le scelte definitive le farà lui. Il patron rossonero ritiene che l'errore più grande che ha commesso in questi suoi primi quattro anni al Milan è stato quello di aver demandato troppo. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera.

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A.

Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club.

Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".