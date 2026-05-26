Manca solo una squadra per comporre la prossima Serie A. I verdetti di questa stagione

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La Serie A è terminata, verdetti emessi dal campo: manca solamente una squadra per completare il quadro della prossima stagione

Nel corso dell'ultimo weekend si è concluso il campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Per il Milan l'epilogo è stato il peggiore possibile: umiliante sconfitta interna contro un Cagliari già salvo - vittorioso con pieno merito - e Champions League sfumata negli ultimi 90 minuti dopo averla cullata per tutto l'anno, anche con vantaggi in classifica molto rassicuranti, poi sperperati lungo gli ultimi due mesi della stagione che raccontano di sei sconfitte nelle ultime dieci gare disputate. Un autentico disastro sportivo che non prevede innocenti.

I verdetti del campionato sono stati finalmente emessi in maniera definitiva. Lo Scudetto va all'Inter, come era già noto da tempo. In Champions League, insieme ai nerazzurri, ci saranno Napoli, Roma e il Como. Si devono accontentare dell'Europa League le vere due sconfitte del campionato: Milan e Juventus. Per l'Atalanta, invece, si aprono le porte della Conference League per la prima volta nella storia. Oltre a Hellas Verona e Pisa, retrocesse già da tempo, in Serie B ci torna subito la Cremonese. A rimpiazzare queste squadre saranno sicuramente Venezia e Frosinone che hanno guadgnato la promozione diretta; l'ultimo posto se lo giocano Monza e Catanzaro, con i brianzoli che hanno vinto in trasferta 0-2 la finale di andata del playoff e che hanno messo una seria ipoteca sul ritorno che si gioca venerdì.