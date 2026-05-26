Black Monday rossonero: in pieno stile americano, esoneri di massa per il Milan

vedi letture

Black Monday stile NFL per il Milan americano di Cardinale: licenziate le quattro figure di spicco della società in un colpo solo

Dal momento che si cerca in tutti i modi di esportare il modello vincente degli sport americani anche in Europa, che America non è, anche noi ci serviamo di un termine tipico della NFL per descrivere quanto successo ieri nella lunga giornata a tinte rossonere: un "Black Monday". All'indomani dell'ultima partita della stagione regolare del campionato di football americano, infatti, le squadre che non hanno ottenuto un posto nei playoff (ben 18) ne approfittano per far scattare gli esoneri e licenziamenti di allenatori e dirigenti che non hanno meritato la conferma per la stagione successiva.

In pieno stile a stelle e strisce, allora, Gerry Cardinale ieri ha fatto lo stesso, "regalando" ai tifosi il primo Black Monday della gloriosa storia rossonera. Dopo colloqui approfonditi all'Hotel Four Season in mattinata con Ibrahimovic e Calvelli, nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale di RedBird Capital Partners che ha posto fine con effetto immediato alle esperienze milaniste di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Quattro in un colpo solo. Da qui si dovrà ripartire con i già citati Calvelli e Ibrahimovic che dovranno trovare un nuovo CEO e un nuovo Ds, mentre Cardinale promette di essere più presente con le sue decisioni. Il tempo dirà.