Negli Usa distruggono il Milan: "Calcio antiquato, fallimento clamoroso! È stata una disfatta"

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A CBS Sports Golazo, nota trasmissione televisiva statunitense, è stato analizzato il rendimento e il risultato del Milan di Allegri.

Negli studi di CBS Sports Golazo, nota trasmissione televisiva statunitense, è stato analizzato il rendimento e il risultato del Milan di Massimiliano Allegri, riassunto nel seguente commento di uno degli analisti in diretta: "C'è la sensazione che il calcio di Allegri sia antiquato e di certo non ha funzionato. Il Milan non è andato in Champions League, senza nessuna coppa da giocarsi e poteva concentrarsi solo sulla Serie A: questo verrà visto internamente come un fallimento clamoroso! Chiamare Allegri per la sua esperienza, portare Luka Modric per la sua competenza, senza avere partite infrasettimanali... e nonostante ciò sono collassati nel finale di stagione. E inoltre c'è la loro incapacità di dominare la partita o comunque di giocare bene contro le squadre della parte destra della classifica, che li ha portati alla loro disfatta".

IL COMUNICATO DEGLI ESONERI

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".