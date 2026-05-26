Cuomo sbotta: "Cardinale prima dice 'Max' per pianificare il futuro, poi diventa 'Allegri che gioca con lo specchietto retrovisore'. Incommentabile"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sulle mosse (presenti e future) del Milan di Red Bird targato Cardinale.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sulle mosse (presenti e future) del Milan: “Nei panni di un tifoso appassionato con l’abbonamento in tasca sarei preoccupato e mi sentirei preso in giro. Il giorno dopo il fallimento la prima cosa che fa il Milan è dettare la linea a pochi intimi, che poi trapela e fa sorridere, per non dire altro. Un esempio? Cardinale parlava di “Max”, non di Allegri, ma di “Max”, per pianificare il futuro. Oggi fa trapelare dalle stesse colonne, ma senza virgolette aperte, che Allegri, non più “Max”, giocava guardando lo specchietto retrovisore pensando prima a non perdere che a vincere. Incommentabile. Sul resto non vale neanche la pena proseguire. Avrà chiesto a Maignan, capitano della squadra, cosa ne pensa? Matteo Gabbia, che fa l’addetto stampa quando le cose non vanno bene, meritava di passare come il disinteressato?

Il risultato di tutto questo è che i tifosi sono ancora più arrabbiati. Si sono sentiti presi in giro ieri mattina perché i microfoni spenti non sono sinonimo di trasparenza, hanno visto i propri striscioni su suolo pubblico sradicati in pochi minuti da addetti del club, e non dalle forze dell’ordine, e in serata hanno fatto capire nero su bianco che quanto accaduto non basta. E quando pensi se tutto ciò stia succedendo davvero, senti parlare dell’allenatore senza sapere chi sarà l’amministratore delegato e il direttore sportivo. Questo vuol dire che se prendi l’allenatore prima del ds e se prendi il ds prima dell’ad, tra qualche mese saremo qui a parlare di scelte avvenute senza il benestare di chi è deputato a farle. Deve essere l’ad a scegliere il ds che a sua volta deve scegliere l’allenatore. Nel calcio la proprietà commutativa non vale”.