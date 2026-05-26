News MN - Tare è uscito poco fa da Casa Milan dopo aver ritirato le sue cose

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Dopo il licenziamento di ieri, l'ormai ex ds IgliTare è uscito poco fa da Casa Milan per l'ultima volta dopo aver ritirato le sue cose

Il giorno dopo essere stato licenziato, questa mattina l'ormai ex direttore sportivo rossonero Igli Tare si è presentato a Casa Milan per ritirare le sue cose. Una visita di circa mezz'ora durante la quale il dirigente albanese ha avuto la possibilità di salutare anche i dipendenti della sede milanista di via Aldo Rossi con cui ha condiviso gli ultimi mesi.

di Antonio Vitiello

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26.

"Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A.

Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club.

Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".