Panchina Milan: avanti tutta per Iraola, Xavi nome secondario. Cessioni: la questione Leao

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul futuro della panchina del Milan e sul futuro di Rafael Leao

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul Milan tra panchina e mercato:

SU IRAOLA

"Settimana scorsa il Milan ha incontrato Iraola a Londra per capire se fosse aperto al progetto rossonero. Questo vuol dire che il club stava già valutando delle alternative ad Allegri, forse indipendentemente dalla Champions. Il Milan sta cercando un allenatore che possa lavorare bene con i giocatori che ci sono già in rosa, che possa valorizzare certi profili e che possa offrire una proposta di gioco coinvolgente e attraente. Ecco perchè stanno pensando ad Iraola che da settimane è in trattativa con il Crystal Palace, le parti sono vicine da tempo, ma il basco non ha ancora chiuso. Il Milan sta portando avanti la candidatura di Iraola".

SUGLI ALTRI CANDIDATI ALLA PANCHINA

"Xavi è un nome freddo ad oggi. E' stato contattato da Ibrahimovic, ma al momento è un nome secondario. Conte non è un nome per il Milan, non un profilo per il Milan. Vedremo se lo sarà Iraola e se dopo gli ulteriori incontri che ci saranno può essere effettivamente il nome giusto per il Milan per ripartire".

SU LEAO

"Bisognerà capire chi sarà l'allenatore. Prima di questa rivoluzione Leao era in uscita, il Milan era pronto ad ascoltare delle offerte e lui era propenso ad assimilare un eventuale addio. Questa era la situazione prima della rivoluzione, poi magari arriverà un allenatore che convincerà Leao a restare e lo scenario cambierà. Posso confermare che il Galatasaray è uno dei club che sta spingendo di più per Leao. Il club turco ha già avanzato una proposta verbale al giocatore molto importante dal punto di vista dell'ingaggio, si parla di cifre molto importanti, mentre non ci sono stati ancora contatti tra i due club. Oggi il Galatasaray non è un priorità per Leao che vuole aspettare di capire chi sarà l'allenatore del Milan e se arriveranno altre offerte. Poi c'è di mezzo anche il Mondiale, il concetto di aspettare dipende anche da questo".