Calciomercato MN - Retroscena Milan: settimana scorsa Furlani e Moncada avevano incontrato Iraola

vedi letture

Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e uno dei nomi che vengono accostati con più insitenza al Diavolo nelle ultime ore è senza dubbio quello di Andoni Iraola, tecnico basco in uscita dal Bournemouth che piace molto in via Aldo Rossi per il suo calcio moderno e offensivo. Le redazione di Milannews.it vi può raccontare questo retroscena sull'allenatore spagnolo: settimana scorsa Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ormai ex ad dt del Diavolo, hanno infatti avuto un incontro con Iraola.

di Antonio Vitiello

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".