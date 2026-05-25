Futuro panchina Milan, CorSport: "È Antonio Conte il nome forte per il Diavolo"

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Con l'addio ormai scritto di Allegri, il Milan starebbe pensando di affidare la ricostruzione della squadra rossonera ad Antonio Conte

E se Milan e Napoli si scambiassero gli allenatori? L'addio di Antonio Conte alla squadra azzurra è ormai scritto, mentre manca poco per quello di Massimiliano Allegri al Diavolo dopo aver mancato la qualificazione alla prossima Champions League. Il club di De Laurentiis avrebbe messo in cima alla sua lista dei desideri proprio il tecnico livornese, mentre l'allenatore pugliese, secondo il sito del Corriere dello Sport, sarebbe il nome forte per il futuro della panchina del club rossonero.

Dopo l'ennesimo fallimento sportivo, a Casa Milan si stanno convincendo che per ricostruire un gruppo e un ambiente devastato dalla mancata qualificazione in Champions serva una guida come Conte che è un vincente e sarebbe uno dei pochi a riuscire in poco tempo ad invertire questa tendenza negativa. "Conte è un vincente e seguendolo la ricostruzione del Milan sarebbe nelle mani di un uomo forte, un leader capace sempre di esaltarsi in situazioni complicate, dove la pressione è e sarà alle stelle. Il tutto considerando che la priorità sarà il campionato, non l’Europa League. Tornare in Champions il primo obiettivo, poi chissà" scrive il quotidiano.