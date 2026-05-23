Ramazzotti rivela: "Per l'attacco Allegri ha fatto il nome di una punta in forza al Psg"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e le richieste di Allegri: "È chiaro che Allegri chiederà a Cardinale un mercato che permetta al Milan di sostenere il doppio impegno settimanale. Vuole essere più ascoltato e pretende più qualità e più leadership in rosa: il primo "regalo" arriverà... in tempi brevi con la firma del parametro zero Leon Goretzka. Il tedesco, in uscita dal Bayern Monaco, aspetta che i rossoneri conquistino l'accesso in Champions per legarsi al club rossonero. Ha parlato con il tecnico e la dirigenza ed è convinto dell'esperienza in Serie A.

La priorità, però, resta la caccia a un centravanti... da Champions: Allegri ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, in forza al Psg. Operazione non facile, ma un tentativo sarà fatto. Complicato per i costi anche Guirassy del Borussia Dortmund (che però vuole lasciare la Germania), mentre in lista ci sono Jackson e Sorloth. Più la variabile Vlahovic, per il quale ci sarà da attendere le mosse della Juventus che non ha abbandonato l'idea di trattenerlo. A proposito del reparto avanzato, ma in uscita, attenzione alla situazione di Leao che, con un'offerta ritenuta congrua, partirà: il suo ciclo in rossonero è considerato concluso e il rendimento in questa stagione, dove non ha brillato da centravanti, non ha messo dubbi alla dirigenza. Uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, Hakan Safi, ha chiesto informazioni sul portoghese che vuole valutare con attenzione tutte le possibilità. Spera che il Manchester United si faccia vivo concretamente (magari offrendo come contropartita Zirkzee) o che da Barcellona i blaugrana si trovino costretti a rimpiazzare Rashford. Non sceglierà prima della fine dell'avventura al Mondiale dove spera di mettersi in mostra".