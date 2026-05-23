Milan, le rivelazione di Repubblica: "Moncada è persona sgradita a Milanello"

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Secondo il noto quotidiano, Geoffrey Moncada non è persona gradita nel Centro Sportivo di Milanello dove non si vede infatti da parecchio tempo

L'edizione odierna di Repubblica, che analizza il momento del Milan in vista della gara di domani contro il Cagliari che è decisiva per la qualificazione in Champions League dei rossoneri, rivela che il direttore tecnico milanista Geoffrey Moncada è persona sgradita nel Centro Sportivo di Milanello dove in questi giorni è in ritiro la squadra di Max Allegri. Con l'ad Giorgio Furlani che dirà addio, un ruolo sempre più centrale del club di via Aldo Rossi lo sta avendo Massimo Calvelli, mentre a sorpresa il direttore sportivo Igli Tare potrebbe restare in caso di probabile rottura dell’asse Furlani-Moncada-Ibrahimovic.

MILANELLO, OGGI LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Domenica, alle 20:45, i rossoneri scenderanno in campo davanti ai propri tifosi per l'ultima partita stagionale che li vedrà sfidare il Cagliari. Un match fondamentale per il futuro rossonero perché in caso di vittoria il Milan tornerebbe a giocare la Champions League il prossimo anno. mister Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa pre-partita oggi alle ore 14:00 presso il centro sportivo di Milanello. Potrete seguire le parole del tecnico livornese grazie al consueto live testuale su MilanNews.it.