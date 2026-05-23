Milan, anche Moncada in uscita? Su di lui ci sono Nizza e Siviglia
Oltre a Giorgio Furlani, che nelle prossime ore dovrebbe salutare il Milan (ancora da capire se sarà lui a fare un passo indietro e a dimettersi dal ruolo di amministratore delegato o se sarà una decisione di Gerry Cardinale), in uscita ci sarebbe anche il caposcout Goffrey Moncada, il quale è stato sondato con forza dal Nizza ed è nel mirino anche del Siviglia. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.
Domenica a Genova, in occasione del match in casa del Genoa vinto 2-1 dal Diavolo, ha fatto molto rumore l'assenza in tribuna al fianco di Gerry Cardinale di Zlatan Ibrahimovic. Ma lo svedese non è stato l'unico assente di spicco perchè in tribuna, nonostante l'importenza della partita per la corsa Champions del Diavolo, non era presente nemmeno Geoffrey Moncada.
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