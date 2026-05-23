Inzaghi, il vizietto della rimonta ritorna: da +7 sull’Al Nassr alla fine perde il campionato

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L’Al Nassr diventa campione della Saudi Pro League a discapito dei campioni in carica dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, quest’ultimi imbattuti in campionato e rei di essersi fatti rimontare nonostante 7 punti di vantaggio.

Si è concluso ieri il campionato della Saudi Pro League con la vittoria del titolo dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel match decisivo per la conquista della coppa che porta il suo score personale a 974 gol in carriera. A fine partita il campione portoghese si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, visti i due anni precedenti nei quali non era riuscito a coronarsi campione d'Arabia.

Secondi in classifica, a sorpresa, i campioni in carica dell'Al-Hilal guidati da Simone Inzaghi. “Per noi c'è delusione perché volevamo vincere il campionato. Solitamente con 84 punti l'avremmo potuto vincere, così non è stato ma alla fine negli spogliatoi ho ringraziato i giocatori”, sono state le parole rilasciate dopo l'ultima partita. Come ha ribadito l'ex Inter, la sua squadra, nonostante l'imbattibilità in campionato, non è riuscita a superare i rivali e addirittura si è fatta rimontare da una situazione di +7 in classifica.