PSG, ansia per Dembelè: salta la finale di Champions?
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Sono ore di agitazione in casa PSG per l’infortunio di Ousmane Dembelè rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Paris Fc che potrebbe fargli saltare la finale di Champions.
Nell'ultima giornata di Ligue 1, il PSG ha perso il derby contro il Paris Fc ma ha festeggiato la vittoria dello scudetto numero 14. Festa dolce amara però perché proprio in quest'ultima partita, la punta di diamante Ousmane Dembelè è stato sostituito per precauzione. Nelle ultime ore trapela ansia in casa dei parigini perché il prossimo 30 maggio affronteranno l'Arsenal nella finale di Champions League in programma a Budapest. Questo il comunicato del club Campione di Francia:
"Ousmane Dembélé, che è stato sostituito per precauzione durante la partita di ieri sera contro il Paris FC a causa di uno stiramento muscolare al polpaccio destro, rimarrà sotto trattamento per i prossimi giorni".
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