Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea: ora è ufficiale. Contratto quadriennale

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Il Chelsea ha comunicato in via ufficiale l'ingaggio di Xabi Alonso come allenatore per la prossima stagione: firma di quattro anni

Il Chelsea ha annunciato Xabi Alonso come nuovo allenatore dalla prossima stagione. Come emerso ieri dopo la finale di FA Cup persa contro il Manchester City, il tecnico spagnolo firma un contratto di quattro anni. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

"Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della squadra maschile.

Lo spagnolo inizierà il suo incarico il 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto di quattro anni a Stamford Bridge.

Una delle figure più rispettate nel calcio moderno, Alonso arriva al Chelsea avendo già maturato esperienze da allenatore ai massimi livelli del calcio europeo con il Real Madrid e il Bayer Leverkusen, club che ha guidato alla conquista del primo titolo di campionato nella sua storia.

La sua nomina riflette la fiducia del club nel suo ampio bagaglio di esperienze, nella sua qualità di allenatore e nel suo modello di gioco, nonché nelle sue doti di leadership, carattere e integrità, elementi che sono stati fondamentali nella decisione di chiedergli di contribuire a guidare la prossima fase del percorso del Chelsea. Alonso è considerato non solo uno straordinario allenatore di calcio, ma anche un leader collaudato e un partner in diverse aree essenziali per soddisfare le esigenze necessarie a trascinare la squadra.

In merito alla sua nomina, Xabi ha dichiarato: "Il Chelsea è uno dei più grandi club del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare l'allenatore di questa grande società.

Dalle conversazioni avute con il gruppo proprietario e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei. Nella rosa c'è un grande talento e questo club calcistico ha un potenziale enorme: sarà per me un grande onore guidarlo. Ora l'attenzione è rivolta al duro lavoro, alla costruzione della giusta cultura e alla vittoria di trofei".

Il Chelsea Football Club guarda con fiducia alla prossima fase in collaborazione con Xabi, unito nella determinazione di portare il successo a Stamford Bridge, un tratto distintivo della storia e del futuro del club".