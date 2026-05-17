Adesso è ufficiale, Xabi Alonso firma un quadriennale con il Chelsea

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Xabi Alonso ha firmato un quadriennale con il Chelsea e dunque è il nuovo allenatore dei Blues dal 1° luglio 2026. Dopo le panchine in Germania e in Spagna, questa volta tocca all’Inghilterra

Dopo le voci molto insistenti degli ultimi giorni, nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità: Xabi Alonso, ex allenatore dei Blancos, è il nuovo tecnico del Chelsea. Lo spagnolo ha firmato un quadriennale che partirà dal 1° luglio 2026. Dopo la sconfitta in FA Cup per mano del Manchester City, i Blues hanno deciso di comunicare immediatamente il nuovo allenatore che siederà sulla panchina il prossimo anno.

Dopo un'annata storica al Bayer Leverkusen, terminata con la vittoria della Bundesliga da imbattuti e con la finale di Europa League persa contro l'Atalanta, unica sconfitta stagionale, e la parentesi negativa al Real Madrid, l'ex centrocampista di Real Sociedad, Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid avrà modo di riscattarsi e riportare il Chelsea nelle zone alte della classifica.