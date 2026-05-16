Lewandowski ha deciso, lascia il Barcellona: le possibilità sul suo futuro

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Lewandowski lascia il Barcellona a parametro zero, la conferma di Fabrizio Romano. Il polacco ha diverse offerte sul tavolo

Fabrizio Romano riporta che Robert Lewandowski ha deciso ufficialmente di lasciare il Barcellona a parametro zero. L'attaccante polacco, in scadenza a giugno, aveva sul tavolo un'offerta al ribasso del club blaugrana ma ha deciso di rifiutarla.

Nei giorni scorsi il suo agente Pini Zahavi ha viaggiato in Italia per incontrare Milan e Juventus: al momento non è stata presa nessuna decisione. L'attaccante ex Dortmund ha sul tavolo diverse proposte, anche economicamente molto vantaggiose come quelle dall'Arabia e dalla MLS. Non è escluso che Lewandowski possa giocare in Italia, ma può succedere solo nel caso in cui il calciatore decidesse di accettare offerte economiche molto meno onerose.