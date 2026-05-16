Lewandowski ha deciso, lascia il Barcellona: le possibilità sul suo futuro
MilanNews.it
Lewandowski lascia il Barcellona a parametro zero, la conferma di Fabrizio Romano. Il polacco ha diverse offerte sul tavolo
Fabrizio Romano riporta che Robert Lewandowski ha deciso ufficialmente di lasciare il Barcellona a parametro zero. L'attaccante polacco, in scadenza a giugno, aveva sul tavolo un'offerta al ribasso del club blaugrana ma ha deciso di rifiutarla.
Nei giorni scorsi il suo agente Pini Zahavi ha viaggiato in Italia per incontrare Milan e Juventus: al momento non è stata presa nessuna decisione. L'attaccante ex Dortmund ha sul tavolo diverse proposte, anche economicamente molto vantaggiose come quelle dall'Arabia e dalla MLS. Non è escluso che Lewandowski possa giocare in Italia, ma può succedere solo nel caso in cui il calciatore decidesse di accettare offerte economiche molto meno onerose.
autore
Manuel Del Vecchio
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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