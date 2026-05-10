Slavia Praga ad un passo dal titolo nel derby ma… invasione di campo, sconfitta a tavolino e titolo allo Sparta?

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Assurdo quanto successo ieri sera nel derby di Praga tra Slavia Praga e Sparta Praga. Al minuto 93, a soli 120 secondi dal termine, sul risultato di 3-2 per i padroni di casa che avrebbe significato titolo ipotecato visti gli 11 punti che avrebbe separato le due squadre a quattro gare dal termine, gli ultras dello Slavia hanno fatto invasione di campo, con torce in mano, per andare a cercare i loro avversari nel settore ospiti. Un caso pazzesco che ha portato la sospensione della partita e l'aggressione a due giocatori dello Sparta.

La partita non è ovviamente ripresa ed ora le conseguenze per quelli che sarebbero stati i prossimi campioni di Repubblica Ceca potrebbero essere clamorose. Oltre allo 0-3 a tavolino, il club rischia anche dei punti di penalizzazione che potrebbero impedirgli di vincere il titolo. Al secondo posto, a -8, ci sono proprio i rivali dello Sparta che, per questa decisione scellerata, potrebbero laurearsi campioni al posto dei cugini.