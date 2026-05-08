Il Liverpool ascolta la protesta dei tifosi: eliminato il piano di aumento dei prezzi dei biglietti

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Come riportato da Sportmediaset, il Liverpool, a seguito della protesta dei tifosi, decide di fare marcia indietro: il club ha infatti abbandonato il piano triennale di aumenti dei prezzi dei biglietti, annunciando un compromesso: rincaro del 3% legato all'inflazione per la stagione 2026/27, seguito da un congelamento totale per quella successiva, il 2027/28. La decisione, scrive il tabloid Daily Mail, è arrivata dopo che nell'ultima partita casalinga tutti i tifosi di Anfield avevano mostrato il "cartellino giallo" ai proprietari del Fenway Sports Group, con lo striscione "Attenzione: l'anima di Anfield è in pericolo" e cori contro i vertici del club.

In una nota ufficiale, il Liverpool ha confermato l'accordo raggiunto con il proprio Consiglio dei tifosi, precisando che l'aumento del 3% riguarderà i soli biglietti d'ingresso generale e che nessun rincaro è previsto per la stagione seguente. Questa la risposta ufficiale dei tifosi:"Accogliamo con favore la decisione del club di non procedere con il modello triennale precedentemente annunciato".