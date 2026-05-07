Trauma cranico per Valverde dopo la rissa con Tchouameni, salterà il Clasico

Trauma cranico per Valverde dopo la rissa con Tchouameni, salterà il ClasicoMilanNews.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ieri alle 22:20Dall'Estero
di Lorenzo De Angelis

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Federico Valverde dopo la rissa con il compagno Tchouameni. Il centrocampista del Real Madrid è stato traspostato in ospedale e, dopo gli accertamenti, gli è stato diagnosticato un trauma cranico

Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club spagnolo ha comunicato che Valverde è già tornato a casa, è in buone condizione, ma dovrà restare a riposto per 10-14 giorni secondo i protocolli medici previsti. Questo sta a significare che l'uruguaiano salterà il Clasico contro il Barcellona. 