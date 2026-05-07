Trauma cranico per Valverde dopo la rissa con Tchouameni, salterà il Clasico

vedi letture

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Federico Valverde dopo la rissa con il compagno Tchouameni. Il centrocampista del Real Madrid è stato traspostato in ospedale e, dopo gli accertamenti, gli è stato diagnosticato un trauma cranico.

Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club spagnolo ha comunicato che Valverde è già tornato a casa, è in buone condizione, ma dovrà restare a riposto per 10-14 giorni secondo i protocolli medici previsti. Questo sta a significare che l'uruguaiano salterà il Clasico contro il Barcellona.