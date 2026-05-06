Il sindaco di Madrid non le manda a dire: “Pensavo di giocare contro l’Arsenal non contro la UEFA. Non ci volevano in finale”
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L'Arsenal batte l'Atletico Madrid e conquista la finale di Champions League del 30 maggio. Finita la partita ma non le polemiche e addirittura, a lamentarsi, è stato il primo cittadino della capitale spagnola José Luis Martinez Almeida che ha commentato le questioni arbitrali che riguardano due episodi particolarmente discussi e che hanno scatenato polemiche. Si tratta dei due rigori non concessi alla squadra di Simeone.
Il sindaco, a margine di un evento istituzionale, ha infatti tuonato contro la UEFA: "Quando ho visto il sorteggio pensavo che avremmo affrontato l'Arsenal, e mi sbagliavo. Abbiamo giocato contro la UEFA. E la UEFA ha chiarito di non volere l'Atletico Madrid in finale di Champions League".
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