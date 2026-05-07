Bove, un ritorno in campo bello ma difficile: “Speravo fosse più facile ma è significato tanto per me”
Edoardo Bove, dopo il malore con arresto cardiaco del dicembre del 2024 e il successivo impianto di un defibrillatore sottocutaneo, è tornato in campo con la maglia del Watford nella Championship inglese (campionato in cui è gli è stato consentito giocare a differenza dell'Italia, ndr.) collezionando otto presenze e un gol. Sicuramente una storia bellissima che però non è stata priva di difficoltà, come ha raccontato l'ex Fiorentina sul suo profilo Instagram.
"Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata".
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