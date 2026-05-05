Kane, 54 gol in stagione: è countdown per la Scarpa d’Oro
L'attaccante del Bayern Harry Kane, a quota 54 gol stagionali (33 in Bundesliga), è praticamente certo di vincere la seconda Scarpa d'Oro della sua carriera. L'inglese sta dominando da parecchio tempo la classifica con una media di 1 gol ogni 66 minuti. A tre giornate dalla fine per la Premier League e quattro per la Liga, servirebbero 10 gol a Mbappe o Halland per superare il 9 dei bavaresi, senza che questo segni neanche una rete.
IL REGOLAMENTO
Il punteggio che decreta il vincitore del titolo è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.
LA CLASSIFICA
1. Harry Kane (Bayern Monaco) 66
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 48
2. Erling Haaland (Manchester City) 48
4. Igor Thiago (Brentford) 44
5. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 43
6. Vedat Murigi (Maiorca) 42
7. Esteban Lepaul (Rennes) 38
8. Ayase Ueda (Feyenoord) 37,5
9. Luis Suárez (Sporting CP) 37,5
10. Deniz Undav (Stoccarda) 36
11. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 34,5
11. Ryan Mmaee (Omonia) 34,5
12. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33
14. Lautaro Martinez (Inter) 32
14. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32
14. Ante Budimir (Osasuna) 32
14. Lamine Yamal (Barcellona) 32
14. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 32
15. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31,5
16. Mason Greenwood (Marsiglia) 30
20. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30
20. Antoine Semenyo (Manchester City) 30
20. Eldor Shomurodov (Basaksehir) 30
20. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 30
20. Donyell Malen (Roma/Aston Villa) 30
20. Ferran Torres (Barcellona) 30
20. Vinicius jr. (Real Madrid) 30
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