Mourinho nega tutto: “Nessuno dal Real mi ha chiamato, ho ancora un anno di contratto al Benfica”

Mourinho nega tutto: “Nessuno dal Real mi ha chiamato, ho ancora un anno di contratto al Benfica”MilanNews.it
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Oggi alle 22:24Dall'Estero
di Andrea La Manna

Il tecnico del Benfica Jose Mourinho, in conferenza stampa, ha parlato davanti ai giornalisti in vista del match contro il Famalicao e tra le varie domande, è emersa quella in merito alle voci che lo accostano al Real Madrid. Questa la sua risposta:

"Nessuno del Real Madrid mi ha mai parlato. Ve lo posso garantire. Sono nel mondo del calcio da tanti anni e oramai ci sono abituato, ma ripeto: non ho ricevuto alcuna chiamata del Real Madrid. Come detto sul Real Madrid, niente. E per quanto riguarda il Benfica, conoscete la situazione: ho ancora un anno di contratto qui, stop".