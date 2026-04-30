Mahrez cuore d’oro: vince la Champions League asiatica e regala ai compagni un Rolex

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L'Al-Ahli ha vinto, lo scorso 25 aprile, la Champions League asiatica contro il Machida Zelvia per 1-0, gol segnato nel primo tempo supplementare. Oltre la grande festa dei tifosi e dei giocatori in campo, come riporta TMW, l'attaccante neo campione d'Asia Riyad Mahrez, ex City, ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i suoi compagni di squadra.

L'esterno algerino infatti ha regalato a ciascun giocatore un Rolex Submariner Date con quadrante verde, un modello iconico dal valore di circa 17.000 euro. Un dono reso ancora più esclusivo dalla personalizzazione: sul fondello di ogni orologio è stata incisa l'immagine del trofeo conquistato. Circa mezzo milione, il costo totale, tra incisione e orologi. Una cifra alla portata per un calciatore che ha calcato per anni i palcoscenici più importanti del mondo, che però rende l'idea di quanto, anche un trofeo meno conosciuto in Europa, possa portare soddisfazione nonostante il passato glorioso e pieno di trofei.