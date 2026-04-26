Champions League: Psg-Bayern, arbitra lo svizzero Scharer

Champions League: Psg-Bayern, arbitra lo svizzero Scharer
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Oggi alle 16:24Dall'Estero
di Manuel Del Vecchio
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(ANSA) - ROMA, 26 APR - E' lo svizzero Sandro Schärer l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Psg-Bayern Monaco, andata della semifinale di Champions League in programma martedì a Parigi (ore 21).

Spagnoli gli assistenti Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto ufficiale Jesus Gil Manzano: al var Carlos del Cerro Grande, avar Guillermo Cuadra Fernandez. (ANSA).