Guardiola: "Per il momento voglio fermarmi qui per un po’ e vedere cosa mi riserverà il futuro. Nemmeno io so cosa succederà

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Pep Guardiola si è detto incerto sul suo futuro dopo aver salutato il Manchester City al termine della stagione calcistica

Da quando ha annunciato il suo addio al Manchester City, accompagnato anche da bellissime iniziative del club mancuniano con la collaborazione dei tanti tifosi, il futuro di Pep Guardiola è sicuramente tra gli argomenti del momento: si è arrivati a parlare addirittura di una sua nomina come prossimo CT della Nazionale Italiana.

Il tecnico catalano è stato raggiunto dai giornalisti all’inaugurazione di un nuovo campo della Fondazione Cruyff presso la scuola La Salle di Manresa e ha prima risposto con il suo solito fare ironico: "Tornerò a studiare a La Salle, dove sono stato da bambino, e diventerò insegnante". Poi, a domanda specifica su un possibile futuro come CT di una possibile nazionale, è tornato serio: “Per il momento voglio fermarmi qui per un po’ e vedere cosa mi riserverà il futuro. Nemmeno io so cosa succederà".