Crespo, riparte dal Messico la sua carriera da allenatore: è ufficiale all’Atlas Fc
Dopo l'esonero subito quest'anno da allenatore del San Paolo, per Hernan Crespo è già tempo di tornare in panchina. L'ex attaccante argentino infatti è diventato ufficialmente il nuovo tecnico dell'Atlas Fc, squadra militante nella prima serie messicana.
Queste le prime righe di presentazione del club presenti nel comunicato ufficiale: "È ufficiale! Hernán Crespo assume la guida dell'Atlas FC per inaugurare una nuova era per Los Zorros. Il suo nome è parte della storia del calcio mondiale. Da giocatore ha vestito le maglie di River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan e Genoa, oltre a rappresentare la nazionale argentina in tre edizioni dei Mondiali. Nel corso della sua carriera si è affermato come uno degli attaccanti più importanti della sua generazione, lasciando il segno in alcuni dei campionati più competitivi del pianeta".
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